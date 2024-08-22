В Нижневартовском районе ХМАО водитель «KIA» столкнулся с электросамокатчиком

Накануне, 21 августа, в городе Покачи 42-летний водитель «KIA» не уступил дорогу, выезжая со двора, и столкнулся с 34-летним водителем электросамоката.

«21 августа 2024 года около 14:40 на улице Ленина в городе Покачи, 42-летний водитель «Kia», по предварительным данным, при выезде с дворовой территории не предоставил преимущество в движении и совершил столкновение со средством индивидуальной мобильности (СИМ), под управлением 34-летнегомужчины», – сообщает Госавтоинспекция Югры.

Водитель электросамоката получил травмы в результате аварии, а проведенное освидетельствование выявило у него алкоголь в выдыхаемом воздухе.

«Стоит отметить, что при освидетельствовании на состояние опьянения пострадавшего, зафиксировано 1,031 промилле в выдыхаемом воздухе», – говорится в сообщении.

Это единственное ДТП, зарегистрированное в Югре за прошедшие сутки.