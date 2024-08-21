Роспотребнадзор Югры призывает соблюдать правила гигиены для защиты от ОРВИ

С окончанием летнего сезона Роспотребнадзор Югры напоминает о важности заботы о здоровье в период смены сезона. В начале осени вирусы продолжают циркулировать в общественных местах, поэтому необходимо соблюдать меры предосторожности, чтобы снизить риск заболевания острыми респираторными вирусными инфекциями (ОРВИ).

В числе ключевых рекомендаций — избегать касания лица руками, использовать дезинфицирующие средства и салфетки. Также важно соблюдать правила гигиены при чихании, прикрывая рот локтем или салфеткой. Роспотребнадзор подчеркивает важность пребывания на свежем воздухе и полноценного сна, что способствует укреплению иммунитета.

Ранее сообщалось, что в Югре с 12 по 18 августа зарегистрировали 34,8 случая ОРВИ на 10 тысяч населения, что выше уровня предыдущей недели и превышает эпидемический порог на 11,6%. Наибольшая заболеваемость отмечена среди детей до 2 лет.