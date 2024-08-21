Врио губернатора Югры завершил рабочую поездку в Советский район

Временно исполняющий обязанности губернатора Югры Руслан Кухарук рассказал о своем рабочем визите в Советский район. Совместно с главой муниципалитета Евгением Буренковым он посетил ключевые инфраструктурные объекты, многие из которых находятся на этапе строительства.

В Зеленоборске завершено строительство газопровода протяженностью 14 км, и сейчас на новой газовой котельной мощностью 11 МВт ведутся пуско-наладочные работы. В связи с активным расселением аварийного жилья и строительством новых многоквартирных домов в поселке возрастает нагрузка на объекты тепло- и водоснабжения. Руслан Кухарук поручил департаменту строительства и ЖКХ взять ситуацию на контроль и разработать комплексное решение для всего Советского района.

Особое внимание было уделено состоянию дорог в Зеленоборске. После осмотра нескольких участков было принято решение о скорейшем выполнении ремонтных работ. Также на выезде из Зеленоборска ведутся работы по укладке недостающих тротуаров протяженностью 2,56 км. В планах – установка металлических ограничителей и устройство дополнительных пешеходных переходов. Завершить работы подрядчик обещает до конца октября.

Кроме того, в Советском на улице Калинина продолжается строительство многоквартирного дома, который будет введен в эксплуатацию уже в середине октября. 55 квартир в этом доме предназначены для переселения жителей из аварийного жилья по новой адресной программе.

«Особое внимание уделяем объектам образования. В школе №4 в Советском ведутся работы по ремонту кровли и фасада. Обратил внимание команды муниципалитета на то, что внешней реконструкции здания недостаточно. Необходим комплексный капитальный ремонт», – подчеркнул врио губернатора.

Руслан Кухарук также посетил озерный парк «Картопья» в Советском, созданный в рамках нацпроекта «Жилье и городская среда». Парк площадью 12 гектар разделен на четыре зоны, каждая из которых отражает традиции и самобытность народов Севера. Это пример того, как можно гармонично вписать региональную идентичность в городское пространство.

Также была рассмотрена проблема грунтовых дорог в частных жилых микрорайонах Советского. По улицам Василия Чапаева и Петра Багаева, проходящим через болотистую местность, планируются работы по строительству проезжей части, тротуаров и освещения. Руслан Кухарук поручил рассмотреть возможность привлечения окружных средств на реализацию проекта.

Подводя итоги визита, врио губернатора подчеркнул, что жители Советского района активно участвуют в инициировании новых объектов, что свидетельствует о неравнодушии к будущему своего муниципалитета.