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​Заболеваемость ковидом в Югре вновь на подъеме

В Югре растет заболеваемость ОРВИ: эпидпорог превышен на 11,6%

​Заболеваемость ковидом в Югре вновь на подъеме
Фото: pixabay

В Югре с 12 по 18 августа зарегистрировали 34,8 случая ОРВИ на 10 тысяч населения, что выше уровня предыдущей недели и превышает эпидемический порог на 11,6%. Наибольшая заболеваемость отмечена среди детей до 2 лет – 195,3 случая на 100 тысяч населения, сообщает пресс-служба окружного Роспотребнадзора.

Заболеваемость гриппом с начала сезона составила 27,9 случая на 10 тысяч населения. Чаще всего болеют дети до 14 лет, взрослые составляют 40,6% заболевших.

Заболеваемость коронавирусом выросла до 3 случаев на 100 тысяч населения, большинство заболевших зафиксированы в Сургуте и Мегионе. Внебольничные пневмонии также показали рост – 13,2 случая на 100 тысяч населения. Основная часть заболевших – взрослые, на их долю приходится 70,3% случаев.

Заболеваемость энтеровирусной инфекции снизилась на 11,8% по сравнению с предыдущей неделей. Больше всего заболевших среди дошкольников в возрасте от 0 до 6 лет.


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Сегодня в 13:56, просмотров: 88, комментариев: 0
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