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​В Югре обсудят роль семьи и школы во всестороннем воспитании детей

В Югре пройдет традиционное августовское совещание педагогических работников

​В Югре обсудят роль семьи и школы во всестороннем воспитании детей
Фото pixabay.com

С 22 по 23 августа 2024 года в Ханты-Мансийске пройдет традиционное августовское совещание педагогических работников Югры, посвященное теме «Социальное партнерство семьи и школы в формировании всесторонне развитой личности обучающегося». Организаторами мероприятия выступают департамент образования и науки Югры и Институт развития образования округа.

Основная цель совещания – открытое профессиональное обсуждение общих подходов к управлению системой образования, повышение эффективности работы по развитию национальной системы образования и акцентирование внимания педагогического сообщества на основных мероприятиях, проводимых в рамках Года семьи.

Программа мероприятия включает ряд научно-практических мероприятий и образовательных событий, таких как пленарное заседание, стратегическая сессия «Пути интеграции образования, культуры и спорта в целях формирования личностно развивающей среды», форум классных руководителей, открытая площадка «Семья+», а также круглые столы и диалоговые площадки. Участники обсудят вопросы организации социального партнерства семьи и учреждений образования, культуры, физической культуры и спорта для формирования всесторонне развитой личности обучающегося.

Особое внимание будет уделено анализу хода и результатов исполнения региональной дорожной карты по введению учебного предмета «Основы безопасности и защиты Родины». В рамках обсуждений педагоги сосредоточатся на стратегиях формирования культуры безопасного поведения и ответственности за защиту Отечества. Также на совещании будут рассмотрены возможности и потенциал новых учебных предметов «Труд (технология)» и «Основы безопасности и защиты Родины», как ответ государства и общества на современные вызовы.

Планируется, что итогом совещания станет выработка рекомендаций и практических решений, направленных на улучшение взаимодействия школы и семьи в процессе воспитания и образования.


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Сегодня в 11:42, просмотров: 115, комментариев: 0
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