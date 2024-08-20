Югра продолжает помогать жителям Курской области

Югра активно поддерживает жителей Курской области. С первых дней работы в приграничных районах здесь развернул свою деятельность Гуманитарный добровольческий корпус, оказывая помощь тысячам людей, лишившихся крова и связи с родными. Особое внимание уделяется людям, прибывающим в пункты временного размещения, которые находятся в состоянии потрясения и нуждаются в профессиональной поддержке. Временно исполняющий обязанности губернатора Югры Руслан Кухарук сообщил, что принято решение направить в Курскую область команду психологов и психологов-педагогов.

«Люди, прибывающие в пункты временного размещения, находятся в потрясении, им требуется профессиональная поддержка специалистов, которые помогут адаптироваться, найти в себе силы перенести саму эвакуацию и новые условия жизни. Помощь необходима прежде всего детям, которые вынуждены жить в новой реальности; семьям, которые потеряли родных», – отметил Руслан Кухарук.

В состав миссии вошли подготовленные сотрудники учреждений здравоохранения, социального развития и образования Югры, а также специалисты из других регионов. Работу на месте координирует кризисный психолог и руководитель штаба Светлана Басова. Психологи будут оказывать круглосуточную поддержку жителям в пунктах временного размещения.

Кроме того, к поиску пропавших близких и родственников подключатся вновь прибывшие добровольцы Гуманитарного добровольческого корпуса, что поможет воссоединить семьи, потерявшие друг друга в ходе эвакуации.