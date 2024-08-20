Югра готовится к празднованию 30-летия государственного флага России

22 августа 2024 года российский триколор, символ единства и многообразия страны, отметит свое 30-летие. В честь этой знаменательной даты в Ханты-Мансийском автономном округе пройдут разнообразные мероприятия, направленные на популяризацию символа и укрепление патриотических ценностей среди молодежи.

Временно исполняющий обязанности губернатора Югры Руслан Кухарук отметил значимость государственного флага, подчеркнув его роль как символа гордости великой страны: «Наш флаг — это не только символ нашей истории и культуры, но и олицетворение гордости за достижения нашей страны. Он сопровождает наших воинов, освобождающих города и поселки, реял над Рейхстагом и поднимается на покоренных вершинах. Это символ свободы, мира, справедливости и достоинства, который объединяет всех граждан России».

С 20 по 22 августа во всех муниципалитетах Югры пройдут патриотические акции, концерты, спортивные и культурные мероприятия, посвященные празднованию Дня Государственного флага Российской Федерации. Главной целью этих мероприятий станет привлечение внимания к истории флага и его значению для каждого гражданина страны.

Так, в Сургуте 22 августа на площади перед Сургутской филармонией состоится концертная программа с церемонией поднятия флага Российской Федерации. В Нягани на территории Центрального леса культуры и отдыха пройдет концерт «Флаг моего государства». В Белоярском детей участников специальной военной операции, детей с ОВЗ и тех, кто находится в трудной жизненной ситуации, порадуют лотереей в рамках «Детского фестиваля "Свет добра"», а вечером на площади перед Центром культуры и досуга «Камертон» пройдет торжественный концерт.

В Урае волонтеры проведут акцию «Флаг России — Гордость и Слава», раздавая жителям и гостям города флажки и ленточки-триколора, а также состоится автопробег «Под флагом России!». В Нижневартовске утро начнется с общегородской зарядки на стадионе «Центральный». В Кондинском районе в поселке Междуреченский активисты выстроят слово «Россия» в цветах триколора в Парке Победы, а в Лангепасе в «Парке Звезд» будет развернут 60-метровый флаг Российской Федерации.

В Ханты-Мансийске 22 августа в 12:30 в парке имени Бориса Лосева состоится митинг-концерт, на котором выступят творческие коллективы и лидеры общественного мнения. В этот же день в Археопарке в 18:45 стартует велопробег «Флаг государства — гордость народа!».