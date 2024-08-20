ДТП с двумя пострадавшими в Белоярском устроил мужчина на квадроцикле

Накануне, 19 августа, в городе Белоярский на лесной дороге 64-летний мужчина, управляя квадроциклом, опрокинул транспортное средство во время разворота. В результате аварии виновник ДТП и его 39-летняя пассажирка получили травмы. Об этом сообщает Госавтоинспекция Югры.

«19 августа 2024 года около 19:00 в лесном проезде вдоль линии ЛЭП в городе Белоярский, 64-летний мужчина, управляя квадроциклом, по предварительным данным, при выполнении маневра «разворот» допустил опрокидывание транспортного средства», – говорится в сообщении.

Это единственное ДТП, зарегистрированное за минувшие сутки.