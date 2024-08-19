В Югре на прошлой неделе не было пожаров в лесах

С 12 по 18 августа в лесах Югры не зафиксировали ни одного возгорания. На утро 19 августа действующих природных пожаров также не было, сообщили в окружном департаменте недропользования и природных ресурсов.

С начала пожароопасного периода в ХМАО ликвидировали 44 ландшафтных возгорания на площади 1,2 тыс. га и 286 лесных пожаров на общей площади 9 тыс. га. Причины возникновения пожаров разделились на две основные категории: 11% случаев связаны с человеческим фактором, включая нарушения правил пожарной безопасности, тогда как 89% возгораний произошли из-за гроз.