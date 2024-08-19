Подросток угнал автомобиль в Мегионе и устроил ДТП во дворе

В Мегионе 16-летний подросток стал фигурантом уголовного дела после угона автомобиля, сообщает телеграм-канал «Полиция Югры».

В дежурную часть полиции поступило сообщение о ДТП во дворе жилого дома на улице Заречная. Водитель автомобиля «Ниссан Санни» столкнулся с автомобилем «Форд», после чего скрылся с места происшествия.

«Госавтоинспекторы установили личность владельца автомобиля, но оказалось, что к ДТП он не имеет никакого отношения. Машину он всегда парковал во дворе дома, но в этот день не заметил ее отсутствия. Тогда к делу подключились оперативники уголовного розыска, которые установили, что угон праворукой иномарки совершил 16-летний юноша», - рассказали в полиции.

Подросток сознался в угоне автомобиля, объяснив поступок желанием покататься. В отношении него составили административный протокол и возбудили уголовное дело. На время расследования несовершеннолетний будет находиться под подпиской о невыезде и надлежащем поведении.