На трассе Сургут − Нижневартовск ограничат движение для установки переходов

На участке трассы Сургут – Нижневартовск с 214-го по 217-й километр временно ограничат движение с 21 по 23 августа. Ограничения связаны с проведением монтажных работ по установке надземных пешеходных переходов. Движение будет закрыто в ночное время, с 23:00 до 04:00, сообщает региональное управление автодорог.

«Установка таких переходов проходит в рамках плана реализации мероприятий по повышению безопасности дорожного движения и мероприятий, направленных на предупреждение образования аварийно-опасных участков на автодорогах», − сказано в сообщении.

Автомобилистов просят учитывать данную информацию при планировании поездок в указанные даты и выбирать альтернативные маршруты.