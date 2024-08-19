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​Руслан Кухарук посетил главную ледовую арену Ханты-Мансийка и пообещал сходить на матч ХК «Югра»

В Ханты-Мансийске готовятся к новому хоккейному сезону

​Руслан Кухарук посетил главную ледовую арену Ханты-Мансийка и пообещал сходить на матч ХК «Югра»
Фото t.me/kuharuk_ruslan

В преддверии нового хоккейного сезона, который стартует 2 сентября, временно исполняющий обязанности губернатора Югры Руслан Кухарук посетил ключевые спортивные объекты Ханты-Мансийска, оценив готовность спортивных площадок к предстоящим событиям.

«В Ледовом дворце спорта создана полноценная инфраструктура для роста будущих чемпионов. Команда опытных тренеров и наставников сопровождает их на всех этапах пути. Свои первые шаги на коньках здесь делают дети в 5 лет. Все по-взрослому – по итогам отбора воспитанники детско-юношеской спортивной школы становятся игроками хоккейного клуба "Югра"», – отметил Кухарук.

Особо он подчеркнул, что в этом году при хоккейном клубе была открыта одноименная академия хоккея, что позволит юным спортсменам получать еще больше возможностей для профессионального роста. Во время визита в Ледовый дворец Кухарук наблюдал за тренировкой, где дети с энтузиазмом выходили на лед с боевым настроем: «Мы – Югра. Мы всех сильней».

На базе многофункционального спортивного комплекса также проходят занятия по фигурному катанию, тренировки следж-хоккейного клуба «Югра», а также домашние матчи молодежной и студенческой команд «Мамонты Югры» и «Север». В том же здании с ледовой ареной находится 25-метровый бассейн с 10 дорожками, мини-аквапарк и комплекс саун. Летом этот комплекс временно закрыт на ремонтные работы.

Кроме того, Руслан Кухарук отметил, что рядом с Ледовым дворцом располагается «Арена-Югра», трибуны которой вмещают до 5 500 зрителей. Этот культурно-развлекательный комплекс отвечает всем современным требованиям для проведения спортивных мероприятий международного уровня. Здесь проходят домашние матчи клуба, выступающего во Всероссийской хоккейной лиге. Югорская команда уже трижды становилась обладателем Кубка Шелкового пути и других престижных трофеев.

«Как рассказывают хантымансийцы, на матчах всегда многолюдно. Постараюсь найти в графике время, чтобы присоединиться к болельщикам, поддержать наших спортсменов с трибун», – поделился Руслан Кухарук.


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Сегодня в 13:07, просмотров: 84, комментариев: 0
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