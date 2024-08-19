Аналитики внесли ХМАО в число регионов с самой высокой зарплатой у учителей

Югра снова в лидерах – аналитики, изучавшие рынок труда, выяснили, в каких регионах начинающие учителя получают самую высокую зарплату. Рейтинг возглавили Москва и Ленинградская область. Третье место в списке заняла Югра, где во втором квартале этого года молодые специалисты могли получить зарплату от 60 до 120 тысяч рублей в месяц. Об этом сообщают в ТАСС со ссылкой на исследование «Авито работа».

По словам экспертов, размер зарплаты учителей определяется рядом факторов, включая стаж, место работы и квалификацию специалиста. В настоящее время особенно востребованы учителя, специализирующиеся на робототехнике, программировании и других технических дисциплинах.

Ранее Югру также внесли в топ-10 регионов по числу детей мигрантов в школах.