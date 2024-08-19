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​На автодороге «Сургут − Нижневартовск» в ДТП пострадали женщина и ребенок

54-летний водитель Nissan спровоцировал ДТП с тремя автомобилями в Югре

​На автодороге «Сургут − Нижневартовск» в ДТП пострадали женщина и ребенок
Фото: ГАИ Югры

В минувшую субботу, 17 августа, на автодороге «Сургут − Нижневартовск» произошло ДТП, в котором пострадали 43-летняя женщина и 13-летняя девочка. По предварительной информации, 54-летний водитель «Nissan», не выбрал безопасную дистанцию до впереди движущегося автомобиля, что и привело к крупной аварии.

«Около 08:40 на 206 км + 943 м автодороги «Сургут − Нижневартовск» в Нижневартовском районе, 54-летний водитель «Nissan», по предварительным данным, не выбрал безопасную дистанцию до впереди движущегося транспортного средства и допустил столкновение с «Ваз», после чего последнее авто отбросило на полосу встречного движения, где произошло столкновение с «Mitsubishi», − рассказали в Госавтоинспекции Югры.

Пострадавшие − пассажирки Ваз.

За прошедшие выходные на дорогах округа зарегистрировали три ДТП, в которых четыре человека получили травмы, в том числе один несовершеннолетний.


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Сегодня в 09:57, просмотров: 100, комментариев: 0
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