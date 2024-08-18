В Сургутском районе прошел праздник славянской культуры с интерактивными площадками

В Белом Яре состоялся масштабный фестиваль, посвященный славянской культуре. Он собрал более тысячи гостей и свыше 30 мастеров народных ремесел. На местном стадионе организовали несколько интерактивных площадок, погружающих в атмосферу славянской истории.

«Так, под руководством народных умельцев можно было изготовить игрушки и украшения из кожи, бересты, дерева, бисера. Мастера исторической реконструкции из Екатеринбурга и Омской области воспроизвели картины быта славян 17 века. Все желающие смогли примерить на себя кольчугу, проверить свою силу и ловкость. Красоту народного костюма раскрыли на конкурсе-дефиле «Русский подиум. Зрители фотографировались в отдельных элементах этноодежды», - рассказал глава Сургутского района Андрей Трубецкой в своем телеграм-канале.

Также на фестивале выступили фольклорные коллективы Сургутского и Нефтеюганского районов.