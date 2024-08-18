Делегация Югры поздравила Тюменскую область с юбилеем

Временно исполняющий обязанности губернатора Югры Руслан Кухарук поздравил Тюменскую область и её жителей с 80-летием со дня образования. В сопровождении делегации Югры, он посетил южных соседей и принял участие в праздничных мероприятиях, посвященных юбилею региона.

«Наши регионы связывают общая история, общие ценности, главная из которых – люди. Стремясь сделать страну сильнее, наши отцы и деды – геологи, нефтяники, газовики, строители – открыли первые месторождения нефти и газа в Западной Сибири, построили дороги, заложили города. Многие тюменцы служат стране, живя в Югре, и наоборот – жители Югры работают в Тюмени, не теряя связи с округом. Моя личная история тому пример: родился и окончил школу в Урае, работал в Тюмени. Благодарю Тюмень и Тюменскую область за приобретённый опыт и знания. Поздравляю жителей Тюменской области с праздником! Желаю благополучия и успехов во всех делах, тепла и мира – каждой семье! Всегда ждём вас в Югре», – отметил в своём поздравлении Руслан Кухарук.

Югра и Тюменская область демонстрируют пример добрососедских отношений между субъектами Российской Федерации. Их связывают не только общие исторические и культурные корни, но и тесные экономические и гуманитарные связи. В основе этого взаимодействия лежит договор о сотрудничестве между правительствами Ханты-Мансийского, Ямало-Ненецкого автономных округов и Тюменской области, который действует до 2035 года. В рамках программы «Сотрудничество» реализуются многочисленные проекты, направленные на развитие транспортной инфраструктуры, строительство социальных объектов, охрану природных территорий и улучшение качества жизни граждан.

Одним из ярких примеров сотрудничества между регионами стал проект «Культурное сотрудничество», инициированный губернаторами Тюменской области, Югры и Ямала. В рамках этого проекта в 2023 году на территории Ханты-Мансийского автономного округа прошли большие гастроли восьми творческих коллективов из Тюменской области. Помимо этого, было налажено тесное взаимодействие между музеями и библиотеками регионов.

В ходе праздничных мероприятий делегация Югры представила жителям Тюменской области уникальный уклад своего региона. В программе «День сотрудничества» были организованы мастер-классы по созданию традиционных игрушек, обучению игре на музыкальных инструментах коренных народов Севера, рисованию нефтью, а также этноспортивные состязания. На Цветном бульваре выступили творческие коллективы из Югры, а Нижневартовский театр юного зрителя показал постановку о покорителях Самотлора.

«Большой командой представили Ханты-Мансийский автономный округ на Дне сотрудничества Тюменской области, Югры и Ямала. Как главный нефтегазовый регион страны, где бережно хранят традиции коренных народов, мы представили программу, сочетающую в себе наш культурный код, богатую историю и современность, достижения в промышленности. В честь 80-летнего юбилея подарили жителям Тюменской области гастроли Нижневартовского ТЮЗа с постановкой о покорителях Самотлора, которые открыли новые страницы в истории наших северных регионов и всей страны», – отметил Руслан Кухарук.

Важным событием стало открытие монумента руководителю внешней разведки СССР генерал-лейтенанту П.М. Фитину. В церемонии приняли участие представители Службы внешней разведки России, правительства Тюменской области, администрации города, депутаты и ветераны. Это событие стало символом уважения к истории и подвигам людей, стоявших на страже безопасности страны.

Кроме того, на фоне праздничных мероприятий в Тюмени состоялась стратегическая сессия молодёжного актива трёх регионов по направлению «Креативные индустрии». Это мероприятие прошло в рамках договоренностей, достигнутых в феврале 2024 года на Международной выставке-форуме «Россия», и объединило представителей молодёжи из Нижневартовска, Тюмени и Салехарда. Участники обсудили совместные творческие проекты и возможности дальнейшего сотрудничества.

«Удалось между торжественными мероприятиями обсудить с губернатором Тюменской области Александром Викторовичем Моором и губернатором Ямала Дмитрием Андреевичем Артюховым совместные проекты. Каждый из наших регионов – отдельный и самостоятельный субъект РФ, но многие задачи решаем сообща, и в этом наше конкурентное преимущество. Двадцать лет назад партнерство между регионами было закреплено в программе «Сотрудничество». Приоритетные направления программы пересматриваем ежегодно, это позволяет определять проекты, которые являются важными не только для трёх регионов, но и для всего Урала, страны в целом», – резюмировал Руслан Кухарук.