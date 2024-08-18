Туляремия вернулась в Югру: первый случай зарегистрировали в Ханты-Мансийске

В Ханты-Мансийске на минувшей неделе зафиксировали первый случай туляремии — опасной зооантропонозной инфекции, переносимой комарами. Об этом сообщил руководитель департамента здравоохранения Югры Алексей Добровольский.

«Крупные вспышки туляремии фиксировались в Югре в 1983-84 годах, 2013 году. А вот погодные особенности этого года (длинное холодное лето, большая вода) создают предпосылки для новой вспышки заболевания», - написал Добровольский в своем телеграм-канале.

Симптомы туляремии зависят от способа проникновения возбудителя в организм. Часто заболевание начинается остро, с резкого повышения температуры до 38-40°C, сопровождаясь головной болью, болями в икроножных мышцах и пояснице. При заражении через кожу характерно увеличение лимфатических узлов до значительных размеров, что называется бубоном. Лечение требует быстрой медицинской помощи. При отсутствии диагностики и лечения заболевание может привести к смерти человека, подчеркивают специалисты.

Чтобы защититься от туляремии, рекомендуется пройти вакцинацию. В Ханты-Мансийске прививочный кабинет работает ежедневно с 8:00 до 20:00, где можно сделать прививку, пройдя тест на иммунитет и вакцинацию.