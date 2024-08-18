В Югре продолжатся дожди и грозы в начале новой недели

В начале новой рабочей недели в Югре ожидается переменная облачность. Пройдут небольшие дожди и грозы, сообщает Ханты-Мансийский центр по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

В понедельник, 19 августа, ночью возможен небольшой дождь, в отдельных районах – туман. Ветер будет переменных направлений, слабый. Температура воздуха ночью составит от +8 до +13°C, а днем столбик термометра поднимется до +18...+23°C.

Во вторник и среду, 20 и 21 августа, погода останется изменчивой. Ожидаются кратковременные дожди, в большинстве районов 20 августа возможны грозы. Ночью в отдельных местах сохранится туман. Ветер будет северных направлений со скоростью 3-8 м/с. Температурный режим останется стабильным: ночью от +8 до +13°C, а днем от +18 до +23°C.