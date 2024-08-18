Библиотеки Сургутского района запустили конкурс на лучшие фото в образе литературных героев

В Сургутском районе стартовал фотоконкурс «Чтение в фокусе». Организаторами выступили библиотечная система и администрация муниципалитета.

«На конкурс принимаются работы по художественным произведениям. Участники должны предстать в образе литературного героя, через фотографию погрузить в атмосферу литературного произведения, показать характер, чувства, историю героя», - сообщает пресс-служба районной мэрии.

Номинации конкурса:

- Лучшее групповое фото;

- Лучшее одиночное фото (возрастная категория 6-14 лет);

- Лучшее одиночное фото (возрастная категория 15-24 лет);

- Лучшее одиночное фото (возрастная категория 25-35 лет).

Также предусмотрены специальные номинации, такие как «Лучшая работа фотографа», «Фотография с минимальной обработкой», «Мастер спецэффектов» и «Фото-история». Заявки на участие можно отправлять до 20 сентября на электронную почту smi@raionka.ru с пометкой «Конкурс фотографии».

Конкурс проводится в рамках X фестиваля «PROчтение», который проходит ежегодно с 2015 года. Цель фестиваля – продвижение чтения и поддержка любви к книгам среди жителей Югры и других регионов России.