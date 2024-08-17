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Как вам без Ютуба?

Плохо 56.8%

Так себе 14.2%

Хорошо 17.4%

Не смотрю 11.6%

Всего голосов: 155

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​Половина опрошенных читателей siapress.ru страдает без YouTube

Более половины участников опроса siapress.ru признались, что им тяжело обходиться без YouTube

​Половина опрошенных читателей siapress.ru страдает без YouTube
Фото: unsplash.com

Недавний опрос, проведенный среди читателей siapress.ru, показал, что замедление YouTube в России вызвало значительный отклик среди сургутян. Более половины участников (56,8%) отметили, что им плохо без доступа к популярному видео-хостингу.

Лишь 17,4% заявили, что чувствуют себя хорошо в сложившейся ситуации, а 14,2% отметили, что испытывают смешанные чувства.

Интересно, что 11,6% респондентов признались, что они вообще не смотрят YouTube, и для них изменения не оказали существенного влияния на повседневную жизнь.

Ранее корреспондент siapress.ru попытался разобраться, почему россияне винят операторов связи в замедлении YouTube.


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Сегодня в 11:31, просмотров: 59, комментариев: 0
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