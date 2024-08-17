Более половины участников опроса siapress.ru признались, что им тяжело обходиться без YouTube

Недавний опрос, проведенный среди читателей siapress.ru, показал, что замедление YouTube в России вызвало значительный отклик среди сургутян. Более половины участников (56,8%) отметили, что им плохо без доступа к популярному видео-хостингу.

Лишь 17,4% заявили, что чувствуют себя хорошо в сложившейся ситуации, а 14,2% отметили, что испытывают смешанные чувства.

Интересно, что 11,6% респондентов признались, что они вообще не смотрят YouTube, и для них изменения не оказали существенного влияния на повседневную жизнь.

Ранее корреспондент siapress.ru попытался разобраться, почему россияне винят операторов связи в замедлении YouTube.