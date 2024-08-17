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​Ученые нашли в Сургутском районе новый археологический памятник

На месторождении Сургутнефтегаза обнаружили археологический памятник

​Ученые нашли в Сургутском районе новый археологический памятник
Фото: Тобольская комплексная научная станция УрО РАН

Тобольские ученые открыли новый археологический памятник в бассейне реки Вынга в Югре. Сейчас специалисты формируют пакет документов, чтобы поставить «находку» на учет в Службе государственной охраны объектов культурного наследия округа. Об этом сообщила Тобольская комплексная научная станция УрО РАН.

«Проведение археологических исследований в труднодоступных районах Западной Сибири дает ощутимые плоды: ежегодно количество выявленных памятников увеличивается, позволяя ученым открывать новые страницы истории региона», — отметила Наталья Петровна.

Подчеркнем, что в текущем году полевые исследования проводят в Сургутском и Белоярском районах ХМАО. Всего в ходе разведочных работ обследуют земельные участки общей площадью около трех тысяч гектаров.

«Сотрудничество Тобольской комплексной научной станции Уральского отделения Российской академии наук с одной из крупнейших российских нефтяных компаний — ПАО «Сургутнефтегаз» ведется с 2018 года. До момента начала проведения компанией хозяйственных работ на территориях нефтегазовых месторождений ХМАО-Югры, тобольские ученые осуществляют разведочные работы с целью выявления новых археологических памятников», — пояснили в публикации.

Напоминаем, ранее в парке «За Саймой» в Сургуте начали археологические раскопки на месте объекта культурного наследия «Сайма-1».


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Сегодня в 10:01, просмотров: 129, комментариев: 0
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