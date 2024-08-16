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Что ждать от погоды в Югре в выходные?

В Югре в выходные ожидаются кратковременные дожди, туман и грозы

Что ждать от погоды в Югре в выходные?
Фото: ru.freepik.com

В предстоящие выходные в Югре ожидается переменная облачность, пройдут дожди и грозы. Такой прогноз дают синоптики Ханты-Мансийского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

В субботу, 17 августа, местами возможны кратковременные дожди и грозы. Ночью и утром в некоторых районах региона может наблюдаться туман. Температура воздуха в ночные часы составит +9,+14 °С, а днем поднимется до +17,+22 °С. Ветер ночью будет переменных направлений, слабый, а днем сменится на юго-западный и южный со скоростью 4-9 м/с.

В воскресенье, 18 августа, также прогнозируется переменная облачность и кратковременные дожди. В отдельных районах ночью ожидается туман, а днем возможны грозы. Температурные колебания останутся в пределах +9,+14 °С ночью и +17,+22 °С днем. Ветер останется переменных направлений ночью, а днем будет юго-западным и западным со скоростью 4-9 м/с.


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Сегодня в 17:12, просмотров: 141, комментариев: 0
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