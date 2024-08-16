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Югорчанин решил отомстить врачу с помощью взятки

Провокация взятки обернулась уголовным делом для жителя Урая

Югорчанин решил отомстить врачу с помощью взятки
Фото: pixabay

Житель Урая подозревается в провокации взятки, сообщает пресс-служба СУ СКР по ХМАО. По версии следствия, мужчина обратился к врачу с просьбой выдать больничный лист без законных оснований, предложив взятку. Врач отказался, и тогда подозреваемый перевел деньги на его счет и сообщил в полицию о вымогательстве взятки.

«В ходе проверочных мероприятий было установлено, что денежные средства врач не вымогал, а напротив, отказался выписывать больничный лист без оснований. Теперь житель Урая стал фигурантом уголовного дела о провокации взятки», - сообщили в ведомстве.

Подозреваемому грозит штраф до 200 тысяч рублей, принудительные работы на срок до пяти лет или лишение свободы на срок до пяти лет.


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Сегодня в 15:54, просмотров: 109, комментариев: 0
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