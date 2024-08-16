Три человек погибли на автодороге «Тюмень − Ханты-Мансийск»

Накануне, 15 августа, почти на границе Тюменской области и Югры на 502 километре трассы «Тюмень − Ханты-Мансийск» случилось трагическое ДТП. Здесь столкнулись «Тойота Лэнд Крузер» и «Лада Гранта». По предварительной информации, внедорожник выехал на встречную полосу при обгоне фуры.

«В ДТП погибли водитель и двое пассажиров «Лады», 36-ти, 49-ти и 51-го года, жители Республики Башкортостан, 49-летний пассажир этого автомобиля получил тяжелые травмы. В «Тойоте» ранены двое 18-летний пассажиров, парень, сын 42-летнего водителя, и его девушка, жители г. Лянтора», − сообщает Госавтоинспекция Тюменской области.

Ранее автоледи из Нижневартовска спровоцировала ДТП с двумя пострадавшими.