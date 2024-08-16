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​Резкий рост укусов клещей в Югре: за неделю более 230 новых случаев

В Югре зарегистрировали более 5000 случаев укусов клещей с начала сезона

​Резкий рост укусов клещей в Югре: за неделю более 230 новых случаев
Фото: ru.freepik.com

В Югре с начала сезона зарегистрировали 5001 обращение за медицинской помощью в связи с укусами клещей. В период с 8 по 15 августа зафиксировали 236 новых обращений, что в 3,1 раза больше, чем за аналогичный период прошлого года. Наибольшее число укусов произошло в лесных зонах и на дачных участках, сообщает пресс-служба окружного Роспотребнадзора.

С начала сезона исследовали 1089 клещей, из которых 30,4% оказались заражены опасными инфекциями, включая вирус клещевого энцефалита и боррелии, вызывающие Болезнь Лайма.


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Сегодня в 14:53, просмотров: 97, комментариев: 0
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