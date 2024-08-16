В Югре зарегистрировали более 5000 случаев укусов клещей с начала сезона

В Югре с начала сезона зарегистрировали 5001 обращение за медицинской помощью в связи с укусами клещей. В период с 8 по 15 августа зафиксировали 236 новых обращений, что в 3,1 раза больше, чем за аналогичный период прошлого года. Наибольшее число укусов произошло в лесных зонах и на дачных участках, сообщает пресс-служба окружного Роспотребнадзора.

С начала сезона исследовали 1089 клещей, из которых 30,4% оказались заражены опасными инфекциями, включая вирус клещевого энцефалита и боррелии, вызывающие Болезнь Лайма.