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​В Думе ХМАО предложили запретить мигрантам работать курьерами

Депутат Думы Югры выступил за ограничение рабочих мест для мигрантов

​В Думе ХМАО предложили запретить мигрантам работать курьерами
Фото: ЛДПР ХМАО / vk.com

Лидер партии ЛДПР в ХМАО Евгений Данников выступил с идеей запретить мигрантам работать курьерами. Он направил письмо с предложением врио губернатора Югры Руслану Кухаруку, говорится на сайте ЛДПР ХМАО.

«Координатор ХМАО ЛДПР Евгений Данников направил письмо временно исполняющему обязанности губернатора Югры Руслану Кухаруку с предложением продлить срок действия ранее принятого постановления «Об установлении на 2024 год запрета на привлечение хозяйствующими субъектами иностранных граждан, осуществляющих трудовую деятельность на основании патентов, по отдельным видам экономической деятельности» на 2025 год и включить в сферу запрета деятельности для мигрантов курьерские услуги по доставке», ‒ указали в сообщении.

По словам Данникова, в 2023 году количество совершенных преступлений иностранными гражданами увеличилось до 21,8 тысяч. Этот показатель на 75% больше, чем за 2022 год.


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Сегодня в 13:41, просмотров: 56, комментариев: 0
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