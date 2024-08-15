В Сургутском районе нашли всех погибших на реке Малый Юган

В Сургутском районе на реке Малый Юган нашли тело трехлетней девочки. Она стала последней из числа тех, кто пропал во время сплава.

«В ходе поисковых мероприятий на реке Малый Юган в Сургутском районе в водоеме спасателями обнаружено тело еще одного ребенка (2020 года рождения). Ранее были обнаружены и извлечены из воды тела остальных членов семьи. Обстоятельства и причины случившегося устанавливаются в рамках возбуждённого уголовного дела», - сообщает пресс-служба СУ СКР по ХМАО.

Трагедия произошла 8 августа. Семья из числа коренных народов Севера направлялась на моторной лодке на стойбище. В лодке находились семь человек: муж с женой, трое маленьких детей, подросток и бабушка. Они не добрались до места назначения, после чего спасатели начали поиски.