Упавшего с девятого этажа 29-летнего программиста из Урая спасти не удалось

В Урае 29-летний мужчина погиб после падения из окна девятого этажа. Об этом сообщает «Вестник» со ссылкой на источник в силовых структурах. Трагедия случилась в микрорайоне «Шаимский». На место прибыли полицейские и скорая помощь.

«В Урае из окна выпал мужчина. Спасти его не удалось. Известно, что он работал программистом, увлекался азартными играми, играл на ставках, ему было 29 лет», – докладывает собеседник изданию.

В СУ СКР по ХМАО-Югре сообщили, что следователи проводят проверку для выяснения обстоятельств произошедшего.