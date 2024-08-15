За день в Югре похитили 17 млн рублей, половина из них оформлена в кредит

В ХМАО за минувшие сутки, 14 августа, возбудили 31 уголовное дело по фактам дистанционных краж и мошенничеств. Общий ущерб составил 17 631 198 рублей, причем половину этой суммы потерпевшие оформили в кредит, сообщили в пресс-службе регионального УМВД.

В числе пострадавших – 67-летняя жительница Югорска, занимающая руководящую должность в крупной коммерческой организации. С 31 июля по 8 августа она общалась с мошенником, который представился сотрудником силового ведомства. Он убедил женщину в том, что ее банковские счета находятся под угрозой. В результате она перевела на «безопасный счет» 3 580 000 рублей из личных сбережений и оформила кредиты на сумму 4 300 000 рублей. Эти деньги она также перевела на счет злоумышленников. Лишь 14 августа она осознала, что стала жертвой аферы, и обратилась в полицию.

Другой случай произошел с 48-летней жительницей Нижневартовска. 12 августа она общалась в мессенджере с мошенником, представившимся сотрудником сотового оператора. Он убедил ее продлить договор на оказание услуг связи, и женщина продиктовала ему смс-коды для входа в личный кабинет на портале Госуслуг. Вечером того же дня ей позвонил мошенник, представившийся сотрудником безопасности Центробанка, и сообщил, что злоумышленники получили доступ к ее аккаунту и пытаются оформить кредит. Женщина, следуя его инструкциям, перевела на «безопасный счет» 360 000 рублей. 14 августа она обратилась в полицию.