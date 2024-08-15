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Подросток из Мегиона во второй раз выпал из окна

Подросток из Мегиона вновь выпал из окна и угодил в реанимацию

Подросток из Мегиона во второй раз выпал из окна
Фото: ru.freepik.com

В Мегионе 16-летний подросток, который стал известен после прыжка из окна минувшей зимой, этой ночью выпал из окна пятого этажа. Сейчас он находится в реанимации в тяжелом состоянии, врачи борются за его жизнь, сообщает телеканал «Мегаполис».

«В полицию поступило сообщение из ЕДДС о том, что с пятого этажа, запутанный в простынях, вывалился парень. Парню полных 16 лет, пока причина поступка не ясна», — рассказал Ura.ru источник в силовых структурах.

В феврале этот же подросток прыгнул из окна пятого этажа, чтобы записать видео для социальных сетей. Тогда он удачно приземлился в сугроб, но был поставлен на профилактический учет в полиции.


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Сегодня в 14:47, просмотров: 153, комментариев: 0
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