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​Возвращаем молодость: группа «Руки Вверх!» посетит Сургут и Ханты-Мансийск этой осенью

Сергей Жуков приедет в города ХМАО с любимыми хитами югорчан

​Возвращаем молодость: группа «Руки Вверх!» посетит Сургут и Ханты-Мансийск этой осенью
Фото: соцсети Сергея Жукова

Бессменный лидер и основатель поп-группы «Руки Вверх!» Сергей Жуков приедет в города ХМАО с сольным концертом. Эта информация опубликована на сайте артиста. В рамках тура «Руки вверх! 2024» концерты состоятся в Ханты-Мансийске и Сургуте.

Югорчан ждут не только любимые песни, но и танцевальная шоу-программа. 15 ноября пройдет выступление в Ханты-Мансийске, а жители Сургута смогут услышать хиты детства уже 16 ноября в Ледовом дворце спорта.

Напоминаем, хор Турецкого приедет на День нефтяника в пять городов ХМАО, однако в их числе нет Сургута и Ханты-Мансийска.


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Сегодня в 16:08, просмотров: 153, комментариев: 0
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