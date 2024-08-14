Росстат: в ХМАО сильнее всего подорожали сливочное масло и сахар

В ХМАО в июле значительно подорожали сливочное масло, сахар, кондитерские изделия и овощи. По сравнению с декабрем прошлого года цены на эти продукты увеличились более чем на 5%, сообщили Ura.ru в Росстате.

Сливочное масло подорожало на 7,3%, сахар-песок — на 6,4%, кондитерские изделия и овощи — на 5,5%. Цены на хлеб и хлебобулочные изделия выросли на 4,8%, на молочные продукты — на 3,6%, на рыбу и морепродукты — на 2,7%. Подорожание сыра составило 1,7%, подсолнечного масла — 1,3%, круп и бобовых — 1,2%. Мясо и птица подорожали менее чем на 1%.

Цены на алкоголь за этот период выросли на 4,6%. В то же время куриные яйца подешевели более чем на 20%. Более чем на 5% снизились цены на макароны, а колбасы и продукты из мяса и птицы стали дешевле на 2,1%.