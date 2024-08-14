Депутаты Югры изберут нового главу региона 8 сентября

Президент РФ Владимир Путин предложил Думе Югры кандидатов для избрания на должность главы региона. Среди них − врио губернатора, депутат, а также генеральный директор ООО «ЮграНефтеРазведка». Соответствующие документы поступили на имя председателя Думы ХМАО Бориса Хохрякова.

«В списке – временно исполняющий обязанности Губернатора Ханты-Мансийского автономного округа – Югры Руслан Кухарук; депутат Думы Ханты-Мансийского автономного округа – Югры Алексей Савинцев и генеральный директор общества с ограниченной ответственностью «ЮграНефтеРазведка», депутат Думы Ханты-Мансийского автономного округа – Югры Михаил Сердюк», − сообщают на сайте Думы.

Депутаты изберут главу региона 8 сентября на очередном заседании.