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​Владимир Путин определился с тремя кандидатами на пост губернатора Югры

Депутаты Югры изберут нового главу региона 8 сентября

​Владимир Путин определился с тремя кандидатами на пост губернатора Югры
Фото: РИА Новости / Павел Быркин

Президент РФ Владимир Путин предложил Думе Югры кандидатов для избрания на должность главы региона. Среди них − врио губернатора, депутат, а также генеральный директор ООО «ЮграНефтеРазведка». Соответствующие документы поступили на имя председателя Думы ХМАО Бориса Хохрякова.

«В списке – временно исполняющий обязанности Губернатора Ханты-Мансийского автономного округа – Югры Руслан Кухарук; депутат Думы Ханты-Мансийского автономного округа – Югры Алексей Савинцев и генеральный директор общества с ограниченной ответственностью «ЮграНефтеРазведка», депутат Думы Ханты-Мансийского автономного округа – Югры Михаил Сердюк», − сообщают на сайте Думы.

Депутаты изберут главу региона 8 сентября на очередном заседании.


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Сегодня в 10:26, просмотров: 117, комментариев: 0
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