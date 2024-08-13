​Санврачи ХМАО предупредили о рисках заражения детей в песочницах

Игры в песочницах могут быть опасны для детей. Они рискуют заразиться паразитами и инфекциями, предупреждает телеграм-канал регионального Роспотребнадзора.

В песочницах могут находиться опасные паразиты, включая остриц и токсокаров, которые могут передаваться от домашних животных или птиц. Кроме того, песочницы могут быть источником кишечных инфекций, которые легко распространяются через грязные руки и игрушки. Респираторные инфекции - коклюш и ОРВИ - также могут передаваться в таких местах.

Еще одна важная проблема — это бактерии, которые сохраняются в песке при любой погоде, и острые предметы, например, ржавые гвозди, которые могут вызвать столбняк. Эти риски особенно опасны для детей, если у них нет необходимых прививок.

Санврачи советуют соблюдать несколько простых правил: убедитесь, что у ребенка есть все нужные прививки, следите за чистотой, регулярно мойте игрушки, не позволяйте больным детям играть в песочнице и проверяйте ее перед игрой. Крышка для песочницы поможет защитить ее от животных.