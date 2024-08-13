Грант позволил реализовать проект «Легенды Северного очага» в Сургутском районе

В Сургутском районе представили проект, реализованный на грант главы. Региональная общественная организация «Орт-Ики» стала одной из шести НКО, победивших в конкурсе и получивших поддержку для своей инициативы.

«Инициатива была реализована в Международный день коренных народов мира. На территории туристического комплекса «Валикас» состоялось красочное мероприятие — «Легенды Северного очага». Праздник открыли обрядом добрых пожеланий, который совершили представители коренных малочисленных народов Севера», - рассказали в пресс-службе администрации Сургутского района.

Для участников организовали экскурсию по территории этностойбища, серию увлекательных мастер-классов и возможность сделать фотографию в национальном костюме. Гости приняли участие в национальных играх и продегустировали традиционные угощения.

Проект также включает издание методического пособия под названием «Легенды и сказки моего народа», которое планируется выпустить в ближайшее время.