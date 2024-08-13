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​В ХМАО осужденный избежал наказания благодаря подлогу инспектора

В ХМАО бывший инспектор УФСИН оказалась под следствием за фальсификацию отчетности

​В ХМАО осужденный избежал наказания благодаря подлогу инспектора
Фото: pixabay

Прокуратура Сургутского района утвердила обвинительное заключение по уголовному делу против бывшего инспектора уголовно-исполнительной инспекции УФСИН по ХМАО. Обвиняемая подозревается в служебном подлоге и злоупотреблении должностными полномочиями, сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.

По данным следствия, в 2022 году сотрудница УФСИН, стремясь улучшить свои рабочие показатели, не приняла меры к организации отбытия наказания осужденным.

«Достоверно зная о том, что он назначенное приговором суда наказание в виде обязательных работ не отбывал, внесла заведомо ложные сведения в лист контроля за поведением осужденного, а также в учетную карточку контроля отработанного времени об отбытии им указанного наказания», - сказано в сообщении.

В результате ее действий осужденный был незаконно снят с учета. Дело передано в суд для дальнейшего рассмотрения.


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Сегодня в 13:26, просмотров: 77, комментариев: 0
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