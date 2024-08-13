Школьники ХМАО будут изучать новый предмет

В новом учебном году в школах Югры появится новый предмет ‒ «Основы безопасности и защиты России». Он заменит привычный урок ОБЖ, рассказал врио губернатора Югры Руслан Кухарук в своих соцсетях.

«С 1 сентября в расписании школьников вместо уроков ОБЖ появится новый предмет ‒ «Основы безопасности и защиты Родины». В связи с этим на заседании Правительства внесли изменения в региональные нормативные акты, привели их к федеральной норме», ‒ написал он.

Руслан Кухарук добавил, что на августовском совещании педагогов он с коллегами рассмотрит вопрос адаптации учебного плана под новый предмет.