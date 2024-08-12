В МЧС предупредили о сильном дожде в южной части ХМАО

МЧС ХМАО предупредило о сильных дождях 13 августа. По прогнозам, ухудшение погоды ожидается в южных районах региона.

«По данным Ханты-Мансийского ЦГМС, днем 13 августа в южных районах Югры ожидается сильный дождь», - говорится в сообщении.

По информации Ханты-Мансийского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, во вторник ожидается облачная погода с прояснениями. Днем и ночью в отдельных районах возможен небольшой дождь. Температура ночью будет держаться в пределах +7,+12 °С, а днем поднимется до +17,+22 °С.