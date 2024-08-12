Авиакомпания Utair выполняет 60 маршрутов из ХМАО

Авиакомпания Utair до октября продолжит выполнять рейсы по 60 различным маршрутам. Из них 14 - внутри региона, сообщает пресс-служба авиаперевозчика.

«В разгар сезона отпусков и во время бархатного сезона авиакомпания продолжит осуществлять полеты по курортным направлениям с высокой частотой», - сказано в сообщении.

В Сочи

Из Сургута — до 13 раз в неделю

Из Нижневартовска — до 3 раз в неделю

Из Ханты-Мансийска — 1 раз в неделю

В Минеральные Воды

Из Сургута — до 4 раз в неделю

В Анталью

Из Сургута — 1 раз в неделю

В Дубай

Из Сургута — 1 раз в неделю с 5 октября

В Фергану

Из Сургута — 1 раз в неделю

Также Utair предлагает круглогодичные прямые рейсы в Москву из четырех городов ХМАО: Когалыма, Нижневартовска, Сургута и Ханты-Мансийска.