Авиакомпания Utair выполняет 60 маршрутов из ХМАО

Авиакомпания Utair до октября продолжит выполнять рейсы по 60 различным маршрутам. Из них 14 - внутри региона, сообщает пресс-служба авиаперевозчика.
«В разгар сезона отпусков и во время бархатного сезона авиакомпания продолжит осуществлять полеты по курортным направлениям с высокой частотой», - сказано в сообщении.
В Сочи
- Из Сургута — до 13 раз в неделю
- Из Нижневартовска — до 3 раз в неделю
- Из Ханты-Мансийска — 1 раз в неделю
В Минеральные Воды
- Из Сургута — до 4 раз в неделю
В Анталью
- Из Сургута — 1 раз в неделю
В Дубай
- Из Сургута — 1 раз в неделю с 5 октября
В Фергану
- Из Сургута — 1 раз в неделю
Также Utair предлагает круглогодичные прямые рейсы в Москву из четырех городов ХМАО: Когалыма, Нижневартовска, Сургута и Ханты-Мансийска.