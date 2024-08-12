В Югре назначен новый руководитель департамента дорожного хозяйства и транспорта

Временно исполняющий обязанности губернатора Югры Руслан Кухарук подписал распоряжение о назначении Артема Литвинова на должность директора департамента дорожного хозяйства и транспорта автономного округа.

Артем Литвинов родился в Куйбышевской области. В 2011 году он окончил Самарский государственный архитектурно-строительный университет, получив квалификацию инженера-строителя по специальности «Промышленное и гражданское строительство». Его профессиональная карьера началась с работы на линейных объектах строительства, включая внеклассные мосты, в Мостоотряде №21 АО «Волгомост». С 2016 по 2019 годы Литвинов трудился в службе заказчика на дорогах федерального значения, подведомственных Росавтодору. С 2020 по 2024 год он занимал различные руководящие должности в «Управлении автомобильных дорог Новгородской области» и министерстве транспорта и дорожного хозяйства Новгородской области.

За свою службу Артем Литвинов удостоен благодарности Межведомственного координационного штаба России – Национального центра управления обороной Российской Федерации, знака «Верность долгу и милосердие», а также благодарностей от председателя Новгородской областной Думы и Федерального дорожного агентства.

Представляя нового руководителя на заседании правительства Югры, Руслан Кухарук подчеркнул важность планомерной работы по модернизации улично-дорожной сети региона. «Югра заняла второе место в рейтинге российских регионов по качеству дорог. Однако жители муниципалитетов обращают внимание на необходимость проведения ремонтных работ и строительства новых дорог. На прошлой неделе на рабочем совещании мы обсуждали состояние дорог в Ханты-Мансийске и договорились, что подход к этой работе должен быть плановым по каждому муниципальному образованию Югры. Предстоит большая и серьезная работа, к которой необходимо подключиться уже сейчас», – отметил врио губернатора.

Напомним, что ранее департамент дорожного хозяйства и транспорта региона возглавлял Антон Черников, который сейчас исполняет обязанности заместителя председателя правительства – министра регионального развития Республики Алтай.