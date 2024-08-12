22 семьи в Югре скоро отпразднуют новоселье

В Югре активно проводится программа по переселению жителей из аварийного жилья. Регион занимает лидирующие позиции в строительстве новых квадратных метров. Так, в поселке Мортка по адресу улица Ленина, 4 скоро состоится новоселье у 22 семей, сообщает группа «Югра» во «ВКонтакте».

«Работы по возведению здания начались в мае 2024 года, ввод в эксплуатацию запланирован на конец ноября. На объекте площадью более 1 100 квадратных метров уже выполнено устройство фундамента, наружных инженерных сетей, перекрытия техподполья, осуществляется кладка стен первого этажа. Общая готовность ‒ 20%. Застройщик подходит к вопросу комплексно ‒ сразу благоустроит и прилегающую территорию», ‒ говорится в сообщении.

Врио губернатора Югры Руслан Кухарук поручил компании «ЮРЭСК» решить вопрос с трансформаторной подстанцией, которая будет обеспечивать равномерное распределение электричества.