На автодороге «Лангепас − Когалым» пострадал пьяный мужчина без прав

Накануне утром, 11 августа, на автодороге «Лангепас − Когалым» в Нижневартовском районе «УАЗ» съехал на правую обочину и опрокинулся. В ДТП пострадал пьяный водитель, не имеющий права на управление транспортными средствами, сообщает Госавтоинспекция Югры.

«Около 11:45 на 3 км автодороги «Лангепас − Когалым» в Нижневартовском районе, 38-летний водитель «Уаз», по предварительным данным, не справился с управлением и допустил съезд автомобиля на правую обочину с последующим опрокидыванием, − говорится в сообщении. − При освидетельствовании на состояние опьянения виновника автоаварии, зафиксировано 0,858 промилле в выдыхаемом воздухе».

За прошедшие выходные на дорогах округа зарегистрировали шесть ДТП, в которых один человек погиб и 10 – получили травмы, в том числе двое несовершеннолетних.