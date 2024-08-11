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Почему купание в фонтанах Югры может быть опасным

Жителям Югры напомнили об опасностях купания в фонтанах

Почему купание в фонтанах Югры может быть опасным
Фото: ru.freepik.com

Фонтаны могут представлять серьезную опасность для жителей ХМАО, предупреждают специалисты Роспотребнадзора. Фонтаны увлажняют воздух и украшают городской пейзаж, но вот купаться в них не стоит.

Вот почему:

Вода в фонтанах не обновляется и не обеззараживается, как в плавательных бассейнах;

Высокая температура воздуха способствует размножению микроорганизмов, что может привести к различным инфекциям, а также поражению глаз;

Особенно опасны энтеровирусные и ротавирусные инфекции, вирусный гепатит А.

Кроме того, существует риск травм: под водой могут скрываться трубы, насосы и светильники, а также разбитые стекла. Гладкая и скользкая поверхность фонтана увеличивает вероятность падений.

Жителей просят избегать купания в фонтанах и выбирать для этого специально отведенные водоемы и бассейны.


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Сегодня в 16:39, просмотров: 98, комментариев: 0
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