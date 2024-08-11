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Руслан Кухарук: зарплаты спасателей вырастут уже в этом году

​Кухарук пообещал повышение зарплат спасателям «Центроспас-Югории»

Руслан Кухарук: зарплаты спасателей вырастут уже в этом году
Фото: pixabay

Зарплаты сотрудников «Центроспас — Югории» вырастут уже в этом году, такое обещание дал исполняющий обязанности губернатора Югры Руслан Кухарук. Он поручил профильному департаменту оперативно проработать вопрос повышения заработных плат.

«Это люди, которые, рискуя своим здоровьем, защищают имущество и жизни жителей округа. Они должны получать достойную заработную плату. Соответствующий департамент вопрос в проработку взял», — подчеркнул Кухарук, отметив важность поддержки тех, кто ежедневно борется за безопасность региона.

Ранее сотрудники «Центроспас — Югория» обратились к Руслану Кухаруку с просьбой помочь в решении вопроса повышения заработных плат и финансового обеспечения предприятия. Специалисты ежедневно выполняют сложную и опасную работу, защищая жизни людей, леса и населенные пункты от природных катастроф.


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Сегодня в 13:24, просмотров: 102, комментариев: 0
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