​Кухарук пообещал повышение зарплат спасателям «Центроспас-Югории»

Зарплаты сотрудников «Центроспас — Югории» вырастут уже в этом году, такое обещание дал исполняющий обязанности губернатора Югры Руслан Кухарук. Он поручил профильному департаменту оперативно проработать вопрос повышения заработных плат.

«Это люди, которые, рискуя своим здоровьем, защищают имущество и жизни жителей округа. Они должны получать достойную заработную плату. Соответствующий департамент вопрос в проработку взял», — подчеркнул Кухарук, отметив важность поддержки тех, кто ежедневно борется за безопасность региона.

Ранее сотрудники «Центроспас — Югория» обратились к Руслану Кухаруку с просьбой помочь в решении вопроса повышения заработных плат и финансового обеспечения предприятия. Специалисты ежедневно выполняют сложную и опасную работу, защищая жизни людей, леса и населенные пункты от природных катастроф.