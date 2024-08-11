В Сургутском районе пройдет фестиваль «День славянской культуры»

В Сургутском районе 17 августа пройдет ежегодный фестиваль «День славянской культуры». Мероприятие состоится в Белом Яре на территории стадиона, где откроются несколько тематических площадок, сообщили в пресс-службе администрации муниципалитета.

Посетители смогут попробовать себя в столярном и кожевенном деле, чеканке, плетении шнуров, а также насладиться катанием на лошадях и гаданием на рунах. Для любителей истории организуют состязания воинов и мастер-классы по исторической реконструкции.

«Гости смогут посетить выставку-ярмарку изделий декоративно-прикладного творчества, изделий народных промыслов и ремесел. Для участников подготовили мастер-классы по кузнице, гончарному ремеслу, изготовлению одежды, украшений и предметов быта», - рассказали подробности в пресс-службе.

Начало фестиваля - в 12:00.