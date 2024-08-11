В Югре усилились риски заражения туляремией из-за роста количества гнуса

В Югре в этом году наблюдается повышенное количество гнуса, что усиливает риск распространения туляремии — опасного инфекционного заболевания. Об этом сообщает пресс-служба регионального Роспотребнадзора.

«За последние 20 лет туляремия регистрировалась в Березовском, Нефтеюганском, Ханты-Мансийском Сургутском районах, городах Ханты-Мансийск, Сургут, Нефтеюганск, Мегион, Югорск», - отмечают в ведомстве.

Основными резервуарами и источниками инфекции являются мелкие грызуны. Возбудитель туляремии может сохраняться в комарах и иксодовых клещах, что способствует передаче инфекции не только между животными, но и человеку. Среди основных путей заражения выделяются укусы кровососущих насекомых, прямой контакт с грызунами, употребление инфицированных продуктов и вдыхание зараженной пыли.

Симптомы туляремии зависят от способа проникновения возбудителя в организм. Часто заболевание начинается остро, с резкого повышения температуры до 38-40°C, сопровождаясь головной болью, болями в икроножных мышцах и пояснице. При заражении через кожу характерно увеличение лимфатических узлов до значительных размеров, что называется бубоном. Лечение требует быстрой медицинской помощи, однако предотвратить болезнь можно с помощью иммунизации и соблюдения мер предосторожности.

Для профилактики заболевания рекомендуется пройти вакцинацию, которой предшествует туляриновая проба. Также необходимо контролировать популяции грызунов и кровососущих насекомых в зонах, где обитают возбудители туляремии. Эти меры помогут предотвратить распространение инфекции и сохранить здоровье жителей Югры.