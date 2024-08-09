Врио губернатора Югры сверил часы с представителями строительного комплекса

Накануне Дня строителя, который в этом году отмечается 11 августа, временно исполняющий обязанности губернатора Югры Руслан Кухарук провел встречу с руководителями ведущих строительных компаний автономного округа. В ходе мероприятия обсуждались ключевые направления развития строительной отрасли в регионе, а также приоритеты в области строительной и жилищной политики округа.

Руслан Кухарук отметил, что Югра, как и другие регионы России, сейчас находится в стадии активной перезагрузки строительной отрасли. Это необходимо для достижения целей, обозначенных в Указе Президента России Владимира Путина «О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года и на перспективу до 2036 года».

«Сформировать региональную программу развития строительной отрасли невозможно без участия в этой работе тех людей и организаций, которые вносят значимый вклад в развитие муниципалитетов Югры. Для того, чтобы узнать, какие изменения сегодня необходимы в строительной отрасли, было принято решение провести нашу встречу с представителями строительного комплекса Югры», – подчеркнул Руслан Кухарук.

За последние пять лет в Югре построено более 4,5 миллионов квадратных метров жилья, расселено 856 290 квадратных метров аварийного жилья. Врио губернатора акцентировал внимание на приоритетах, которые позволят развивать жилищное строительство и улучшать жилищные условия граждан. Один из них – расселение ветхого и аварийного жилья. Как отметил Руслан Кухарук, Югра выполнила программу по расселению аварийного жилья, признанного таковым до 2017 года. В настоящее время правительство округа разрабатывает новую адресную программу по расселению жилья, признанного аварийным с 1 января 2017 по 1 января 2022 года. «Югра занимает первое место среди регионов страны по объемам расселения аварийного жилья. Региону предстоит расселить 656 тыс. кв. м. жилья, признанного аварийным до 1 января 2022 года», – сообщил врио главы региона.

Вторым приоритетом является комплексное развитие территорий. Врио губернатора подчеркнул, что в отличие от типовой застройки, комплексное развитие территорий позволяет системно решать задачи по строительству жилья и социальных объектов, учитывая запросы жителей. «При этом необходимо не просто вводить плановое количество квадратных метров. Прежде всего мы должны строить жилье с современной инфраструктурой, обеспечить определенный уровень качества жизни. Профессиональный разговор о сотрудничестве в таком формате продолжим с коллегами уже на других площадках, в том числе на градостроительном совете Югры», – отметил Кухарук.

Также важным направлением работы является перезагрузка городских и поселковых пространств. По словам врио губернатора, запрос на улучшение городской среды является одним из самых частых на встречах с жителями муниципалитетов. Кроме того, была подчеркнута необходимость модернизации коммунальной инфраструктуры. В некоторых муниципалитетах существует острая потребность в обновлении коммунальных сетей, капитальном ремонте и реконструкции объектов теплоэнергетики и водоснабжения. Пилотный проект по модернизации управления ЖКХ будет реализован в Нягани.

Руслан Кухарук также обратил внимание на важность диалога с представителями строительного комплекса. Он отметил, что опыт и уровень вовлеченности нового руководства региона дают строителям уверенность в их работе. В ходе встречи представители строительных компаний предложили ряд инициатив, которые могли бы способствовать развитию строительной отрасли. Одним из предложений стало создание единого консультационного центра, который будет помогать в решении вопросов, связанных с получением государственной экспертизы. Руслан Кухарук поддержал идею и поручил изучить успешные практики, уже применяемые в других регионах.

Особое внимание было уделено вопросам дорожного строительства. Представитель группы компаний АО ДСК «АВТОБАН» Александр Чабан рассказал о перспективных проектах в этой сфере, таких как строительство автодороги Екатеринбург-Нягань-Новый Уренгой и завершение работ по строительству автодороги Урай-Советский.

В завершение встречи врио губернатора поздравил всех представителей строительной отрасли с предстоящим профессиональным праздником и подчеркнул, что совместная работа по развитию региона будет продолжаться на различных площадках.

Напомним, что в 2023 году в Югре уже введены в эксплуатацию 44 социальных объекта, 56 объектов планируется завершить в 2024 году. В общей сложности государственная программа включает более 90 объектов социального назначения, таких как школы, больницы и спортивные комплексы. Среди крупных проектов – строительство второго моста через Обь в районе Сургута, который станет одним из самых масштабных инфраструктурных объектов в России.