Югру признали регионом с высоким уровнем дорожной безопасности. Это следует из рейтинга по безопасности дорожного движения регионов. В нем учитывалось не только количество ДТП, но и расходы на содержание дорог, обеспеченность медработниками, количество камер на автотрассах и другие факторы, пишут «Известия».

Югра вошла в категорию регионов с высоким уровнем безопасности вместе с Тюменской областью. При этом Ямал был отмечен как регион с передовым уровнем безопасности. Самыми безопасными для автомобилистов также признали дороги в Чечне и Республике Коми.

Рейтинг, разработанный общественным советом при Минтрансе РФ, экспертами НИУ «Высшая школа экономики» и рядом общественных организаций, направлен на выявление проблем с аварийностью в разных регионах страны. Его цель — определить причины ДТП и предложить меры для снижения их количества и тяжести последствий.

Председатель общественного совета при Минтрансе РФ Татьяна Горовая отметила, что рейтинг позволит улучшить дорожную безопасность, учитывая данные о ДТП, расходы на дороги, количество камер фотовидеофиксации, медицинское обеспечение и штрафы за превышение скорости.