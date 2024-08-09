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​Югорчане берут кредиты и теряют миллионы

Югорчане активно берут кредиты и переводят деньги мошенникам

​Югорчане берут кредиты и теряют миллионы
Фото: pixabay

Жители ХМАО продолжают становиться жертвами дистанционных мошенников. Они активно оформляют кредиты и переводят деньги аферистам, сообщает пресс-служба УМВД по ХМАО.

«8 августа возбуждено 14 уголовных дел по фактам дистанционных краж и мошенничества. Общий ущерб составил 6 530 729 рублей, из которых 5 310 045 рублей оформлены в кредит», - сказано в сообщении.

Среди пострадавших – 35-летний житель Когалыма, который перевел мошенникам 920 тысяч рублей за несуществующее дизельное топливо, и 43-летняя вартовчанка, потерявшая более 2 миллионов рублей на фальшивой инвестиционной платформе. Женщина вложила деньги, включая кредитные средства, надеясь на высокий заработок, но в итоге осталась без денег и обратилась в полицию.


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Сегодня в 13:45, просмотров: 143, комментариев: 0
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