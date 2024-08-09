Врио губернатора Югры поздравил земляков с праздником

Ежегодно 9 августа отмечается Международный день коренных народов мира. Врио губернатора Югры Руслан Кухарук поздравил югорчан с этим днем в своих социальных сетях.

«Для Ханты-Мансийского автономного округа этот день имеет особое значение. В Югре живут более 32 000 представителей народов ханты, манси и лесные ненцы. Многие, как и сотни лет назад, ведут традиционный образ жизни, передают знания из поколения в поколение, бережно хранят традиции, с гордостью рассказывают о них всему миру. Ваши мудрость, чуткость и забота о родной Югре неиссякаемы, дорогие земляки. Пусть будет теплым и светлым очаг в ваших домах!», ‒ написал он.

Сегодня у Руслана Кухарука состоится рабочая поездка в Саранпауле. Там он планирует поздравить коренных жителей с праздником.